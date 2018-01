Support Certification Qualité

Company Fircroft

Location Nanterre

Pour le compte de la branche, Marketing Services / Lubrifiants notre client Total, nous recherchons un ingénieur qualité.



Dans le cadre du renouvellement de la certification Qualité de Total Lubrifiants, ISO 9001 et IATF 16949 :2016, l'ENTREPRENEUR

sera en charge de :

* Faire l'analyse des « Customer Specific Requirements » des clients de la COMPAGNIE et en déterminer l'impact sur le

système de management de la COMPAGNIE

* Adapter et compléter la documentation de la Direction Industrie pour la mettre en phase avec les nouvelles exigences.



Expertises requises

* Bac + 5 en Système de Management

* Ingénierie en Management de la Qualité

* Connaissance des certifications ISO 9001 et IATF 16949:2016

* Anglais courant.



