Company Fircroft

Location Colombes

About the Role:

Nous recherchons pour notre client, sous-traitant de l'industrie pétrolière et gazière, un subcontract engineer pour une mission de 5 mois à Colombes.



Votre mission est d'assurer l'exécution et le suivi des contrats de sous-traitance en realisation (reporting, réunions d'avancement).

Vous devez assurer, en coordination avec le responsible de construction, le suivi contractuel, commercial et financier des travaux en cours.

Vous devez analyser et controller le processus de sous-traitance (assurer le respect de la facturation de l'avancement de l'exécution des marches, évaluer les risques des surcoûts et proposer des actions preventives et correctives, traiter les reclamations, assurer la cloture).

En fin de projet, vous devez réiger un rapport de din d'affaire.



Essential Skills / Qualifications:

Espagnol courant

Maîtrise de l'anglais

Connaissance contractuelles avancées.



About Fircroft:

Fircroft has been placing people in specialist technical industries for approaching half a century, focusing on mid to senior level engineers for contract and permanent roles worldwide. By applying for this job you give consent for Fircroft to contact you, via email & telephone, to discuss your application along with future positions and Fircroft's services.

Job Type Contract

Category Commercial%2C Financial and Legal Jobs

Sub_Category Contracts Advisor Jobs

Salary £0 to £0 Per year

Apply Apply Now