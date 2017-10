Sealine engineer

Company Fircroft

Vous rejoindrez une équipe internationale d'une trentaine de collaborateurs, vous serez affecté à un groupe de travail sur projet.

Vos missions couvriront plusieurs phases : réponse aux appels d'offres, études de détail, réalisation des projets.

Vous rapportez fonctionnellement au responsable de l'ingénierie des conduites sous-marines, et opérationnellement à l'ingénieur responsable de ces activités sur projets.

Vous serez amené notamment à participer ou mener :

* les revues de documents et de cahiers des charges techniques de nos clients, la rédaction de description des infrastructures proposées en phase d'appel d'offre.

* La participation active aux revues d'ingénierie et des risques humains, environnementaux et économiques.

* La résolution des interfaces avec les autres infrastructures ou les autres disciplines.

* L'architecture du champ, la définition des routes en fonctions du sol, de la bathymétrie, d'obstacles, d'approches, de méthode d'installation, de stabilité des courbes.

* Les métrés de matériaux et d'équipements nécessaires tels que tubes, coudes, pièces forgées.

* La négociation technique et le support aux achats auprès de nos fournisseurs à travers le monde.

* L'étude et la conception détaillée des conduites (ex dimensionnement, matériaux, revêtements), de certains composants particuliers, des conditions de pose, de la stabilité verticale liées aux imperfections du sol dans les différentes phases d'utilisation, de remplissage et d'enfouissement.

* La conception détaillée des ouvrages de croisement de conduites, de supports de portées, des ouvrages de protection des conduites contre la chute d'objets (ancres, tiges de forages, containers, etc.), des pièces finales isométriques destinées à accommoder les expansions en bout de ligne (« spools & jumpers »).

* Les analyses de résistance à la fatigue (courants marins, démarrages et redémarrages de production, l'historique des contraintes induites dans la ligne pendant les phases d'installation, de prédémarrage ou de production.)

* Les calculs d'expansion thermique, de longueur d'ancrage et l'estimation des contraintes de compression induites par la résistante du sol et les analyses liées au flambement des conduites sous contraintes de pression et de température.

* les éventuels ouvrages de contrôle des phénomènes de flambement et d'instabilité liés à plusieurs cycles de flambement (« pipeline walking »).

* Le retour d'expérience des projet, la consolidation et le maintien des outils techniques et la veille technologique sur les évolutions du métier.



* Vous êtes ingénieur (mécanique générale, résistance des matériaux, hydrodynamique, géotechnique, génie civil, génie mécanique, structure et/ou architecture navale et maritime). Pour les postes confirmés, vous disposez d'une expérience réussie dans un métier de l'industrie parapétrolière.

* Vous avez la passion de notre industrie, la motivation de nous rejoindre, et vous désirez apprendre les spécificités du métier. Ceci transparait dans votre enthousiasme et votre dynamisme quotidiens.

* Vous êtes rigoureux, vous portez attention aux détails et vous aimez fournir un travail d'une qualité et d'une présentation irréprochables ; ceci transparait dans votre comportement.

* Vous communiquez clairement dans votre langue maternelle et en anglais, à l'écrit et à l'oral.



