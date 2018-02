Company Fircroft

Location Paris-l'Hôpital

About the Role:

Nous recherchons un planning engineer qui interviendrait chez notre client oéprateur pétrliet et gazier sur une dizaine de Projets à différents stades, de la conceptuelle à l'exécution, sur des projets opérés et non opérés.





ETUDES :

* Développement des documents de planning d'avant-projets appropriés et fiables servant d'outil d'aide à la décision ;

* Participation au remplissage de base de données «planning» afin de consolider les composantes du «know how» de

l'Exploration Production en matière de Construction des projets pétroliers.



SUIVI PROJETS :

* Intervention auprès des Projets pour les assister dans la réalisation des Analyses de Risque en Planification (PSRA) ;

* Intervention de manière adéquate auprès des projets en situation de dérapage planning (trouble shooting) ;

* Intervention en cours de Projet et en particulier à l'approche des phases ultimes afin d'évaluer et de valider les scenarios d'atteinte des dates-clés (typiquement : RFSU) ;

* Participation aux ateliers planning des projets non opérés ;

* Participation aux et/ou conduit des revues de projets en cours de réalisation..



Mise en application des méthodes de planification et de maîtrise des délais propres à l'EP, notamment :

* en proposant aux divers Responsables (Avant-projets et Projets) des analyses planning fiables servant de support aux prises de décision,

* en cas de dérive des plannings des Projets en cours d'exécution, en proposant aux responsables concernés des solutions alternatives visant à annuler/minimiser les conséquences des derives



Starting date: Mars 2018

Duration: 1 an

Renewable : oui

Location : FRANCE / Paris La Défense (locaux Compagnie)

Status : Résident



Essential Skills / Qualifications:

Connaissance approfondie en réalisation de projet dans le domaine pétrolier et gazier (technique et gestion de projets), ainsi qu'en technique et outils de planification (PRIMAVERA).

* Rigueur, organisation, capacités d'analyse et de synthèse, communication écrite et orale.

* Français, Anglais



About Fircroft:

Fircroft has been placing people in specialist technical industries for approaching half a century, focusing on mid to senior level engineers for contract and permanent roles worldwide. By applying for this job you give consent for Fircroft to contact you, via email & telephone, to discuss your application along with future positions and Fircroft's services.

Job Type Contract

Category Commercial%2C Financial and Legal Jobs

Sub_Category Planning Jobs

Salary €0 to €0 Per hour

Apply Apply Now