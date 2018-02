Lead Purchasing Services - Rotating Equipment

Company Fircroft

En tant que support du Global Category Manager, son activité se décline comme suit : 1. Préparation à la gestion des achats - Entretenir la veille économique, technologique et concurrentielle - Proposer de nouveaux fournisseurs et suivre le panel actuel de fournisseurs (incluant le suivi des risques fournisseurs) - « Challenger » les prescripteurs en terme de besoins et de cahier des charges afin de globaliser les besoins - Participer à la rédaction et à l'évolution des contrats types et à l'amélioration du référentiel 2. Gestion des achats (transactionnels et contrats) Conduire toutes les étapes du processus d'achat dans le respect des politiques d'achats, de la charte d'éthique et du code de conduite du Groupe TOTAL : - Participer à la rédaction des dossiers de pré-consultation et d'appels d'offres sur des sujets à forts enjeux - Piloter la rédaction des dossiers de pré-consultation et d'appels d'offres sur des sujets d'enjeux limités (CA, scope,…) - Mener directement ou assister les sites dans les négociations des commandes et des contrats - Rédiger les contrats dans le respect des procédures et des règles de fonctionnement - Suivre le portefeuille des contrats et des commandes, assister les opérationnels dans la gestion des contrats - Assister les opérationnels dans les éventuels litiges en relation avec les Direction juridiques, assurances et finance - Assister le Global CatMan dans la gestion des dossiers multi-sites 3. Suivi et amélioration de la performance des achats : - Suivre le portefeuille d'achat (conformité d'utilisation,…) et les indicateurs de perfomance - Vérifier la bonne application des contrats-cadre négociés par le Global Category Manager et Segment Leader - Préparer les revues de performance des fournisseurs et participer à leur évaluation - Informer et suivre les fournisseurs et prescripteurs sur la politique de sous-traitance, sécurité, qualité et environnement - Assurer le recensement des informations nécessaires aux Global Category Manager et Segment Leader pour réaliser le suivi quantitatif et qualitatif de l'activité En conclusion : - Assure en toute autonomie la bonne exécution de ses actes d'achats en termes de qualité, sécurité, environnement, fiabilité et délais dans un souci d'optimisation des coûts, dans le cadre général défini par le Global Category Manager - Résultats attendus : réduction des risques et des coûts; un panel de fournisseurs clés optimisé et diversifié ; des actes d'achat respectueux de nos règles et objectifs HSE, DD, éthique - Coordonner et assurer le bon développement des procédures d'achat



- Minimum 5 years experience in Purchasing Services with preferable background from an analysis role ? - Analytical skills with excellent numerical and Excel abilities ? - Preferable experience working with oil & gas contracts (technical services contracts) ? - Knowledge of Rotating Equipments (Procurement and associated Services contracts) ? - Commercial mind-set ? - Strong written and oral communication skills - English. French is a plus. ? - Mobile. Travelling will be required.



