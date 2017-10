Lead Buyer - Drilling Well Equipment

Company Fircroft

Location Paris-l'Hôpital

About the Role:

En tant que support du Global Category Manager, l'activité se décline comme suit :



1. Préparation à la gestion des achats

- Entretenir la veille économique, technologique et concurrentielle

- Proposer de nouveaux fournisseurs et suivre le panel actuel de fournisseurs (incluant le suivi des risques fournisseurs)

- « Challenger » les prescripteurs en terme de besoins et de cahier des charges afin de ne pas acheter des équipements disponibles en stock dans le Groupe ou pour globaliser les besoins

- Participer à la rédaction et à l'évolution des contrats types et à l'amélioration du referential



2. Gestion des achats

Conduire toutes les étapes du processus d'achat dans le respect des politiques d'achats, de la charte d'éthique et du code de conduite du Groupe :

- Participer à la rédaction des dossiers de pré-consultation et d'appels d'offres

- Piloter la rédaction des dossiers de pré-consultation et d'appels d'offres

- Mener directement ou assister les sites dans les négociations des commandes et des contrats

- Rédiger les contrats dans le respect des procédures et des règles de fonctionnement

- Suivre le portefeuille des contrats et des commandes, assister les opérationnels dans la gestion des contrats

- Assister les opérationnels dans les éventuels litiges en relation avec les Direction juridiques, assurances et finance

- Assister le Global CatMan dans la gestion des dossiers multi-sites



3. Suivi et amélioration de la performance des achats :

- Suivre le portefeuille d'achat (conformité d'utilisation,…) et les indicateurs de perfomance

- Vérifier la bonne application des contrats-cadre

- Préparer les revues de performance des fournisseurs et participer à leur évaluation

- Informer et suivre les fournisseurs et prescripteurs sur la politique de sous-traitance, sécurité, qualité et environnement

- Assurer le recensement des informations nécessaires aux Category Managers pour réaliser le suivi quantitatif et qualitatif de l'activité





Type de biens ou de services couverts : Equipement de forage/puits.

Dépenses Groupe mondiale : 700M$ (spend 2015)

Scope : Monde



Essential Skills / Qualifications:

Bac+5 (type technique, commercial, juridique ou économie) et expérience confirmée achats et/ou technique

Maitrise opérationnelle courante au moins des 2 langues principales : l'Anglais et le Français

Connaissances juridiques et financières, maîtrise des outils informatiques (SAP, e-Sourcing, Excel, Word, Access…)

Bon relationnel et sens de la négociation, polyvalence, éthique, rigueur et probité, sens de la confidentialité

Aptitude à influencer et convaincre dans un contexte de gestion transverse et multiculturel

Capacités relationnelles, animation, communication et travail d'équipe ; mobilité pour missions ponctuelles à l'étranger



