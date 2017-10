Ingénieur Réservoir

Company Fircroft

Location Pau

About the Role:

The Role:

La Prestation consiste à apporter un support en réalisant des études pour les entités opérationnelles (filiales et lignes de produits) mettant en oeuvre des simulations intégrées réservoir/surface. Ce type de simulations permet de définir le type de développement le plus adapté aux champs mais également d'optimiser sa production lorsque le champ est en production.



Les livrables suivants seront à remettre à TOTAL au plus tard à la date indiquée dans le Contrat:

- Modèles et rapports associés

- Des rapports journaliers, hebdomadaires et mensuels

- Un rapport final



La Prestation sera entièrement réalisée dans les locaux de Total S.A au CSTJF à Pau.

Les matériels et outils informatiques nécessaires à la bonne mise en application de ces activités seront mis à disposition du Prestataire.



The Company:

Maîtrise des logiciels :

Prosper & GAP pré-requis

Resolve & Eclipse appréciés

Maîtrise de l'anglais

Vision transverse et connaissance des techniques de simulations réservoir, puits et réseau

5 à 10 ans d'expérience



About Fircroft:

