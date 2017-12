Company Wood

Location France,Europe

About the Role:

Wood recherche pour son bureau de Charenton-le-Pont un(e) Ingénieur Contrôle de Projets.

Au sein du département Contrôle de Projets, rattaché(e) au responsable de service, vous aurez en charge la gestion d'un ou plusieurs projets.

A ce titre, les principales activités seront:

* Planification EPC* Mise en adéquation des ressources nécessaires* Elaboration et suivi de l'avancement* Préparation des rapports de synthèse et analyse sur la situation des projets* Coordination avec les Chefs de projets* Suivi des coûts des projets

* Diplôme d'Ingénieur ou équivalent, vous bénéficiez d'une expérience de 3 à 5 ans dans le milieu de l'ingénierie. La connaissance du secteur du raffinage ou de la pétrochimie est nécessaire. Une expérience sur site serait un plus* Connaissances des phases d'études, d'approvisionnement et de construction dans les différents corps d'état (Neuf et rénovation)* Bonne culture générale sur les disciplines techniques liées aux types de projets rencontrés (Génie Civil, Structure, Tuyauterie, Contrôle Commande, Electricité,...)* La connaissance ou une première expérience d'élaboration de planning de travaux de maintenance dans le cadre d'arrêt d'unité serait un plus* La maîtrise du logiciel Primavera P6 est indispensable* La maitrise de la langue française est indispensable* La pratique de la langue anglaise est nécessaire pour l'obtention de ce poste. La collaboration avec nos bureaux /chantiers impliquera des missions en France et en Europe* Qualités requises : rigueur, autonomie, capacités d'adaptation, relationnelles et de communication

Wood est un leader mondial dans la prestation de services de réalisation de projets d'ingénierie et techniques aux secteurs énergétiques et industriels. Nous déployons nos activités dans plus de 60 pays, employant environ 55 000 personnes, avec des recettes s'élevant à plus de 11 milliards de dollars. Nous fournissons des solutions axées sur le rendement tout au long du cycle de vie de l'actif, du concept au déclassement, à un large éventail de secteurs industriels, notamment aux secteurs en amont, médians et en aval du pétrole et du gaz, des produits chimiques, de l'environnement et des infrastructures, de l'énergie et des procédés, de l'énergie propre, des mines, du nucléaire et de l'industrie en général. Nous nous efforçons d'être la meilleure entreprise de services techniques avec qui collaborer et dans laquelle investir.

