Company Fircroft

Location Cassis

About the Role:



Pour un de nos clients, acteur majeur de l'industrie en France, nous recherchons un ingénieur calcul sur Orcaflex



Poste base à Cassis pour 15 mois.



Le candidat devra :



Effectuer des calculs de résistance des matériaux pour le développement de nouveaux projets.

Assurer des expertises en dimensionnement d'éléments structurels.

Participer à la validation des choix technologiques.

Participer au chiffrage projet.

Assurer le reporting projet.



The Company:

Formation technique Bac+5.

Bonnes connaissances en hydrodynamique et des normes offshores

Maitrise des outils informatiques de bureautique (Excel, Word, PowerPoint, …)

Connaissance des outils calculs suivants : Orcaflex

Norme DBV RP C205, API 5L, DNV H103

Le profil devra être force de proposition, dynamique et communicant

Anglais lu et écrit.

La connaissance du logiciel Python serait un plus



About Fircroft:

Fircroft has been placing people in specialist technical industries for approaching half a century, focusing on mid to senior level engineers for contract and permanent roles worldwide. By applying for this job you give consent for Fircroft to contact you, via email & telephone, to discuss your application along with future positions and Fircroft's services.

Job Type Contract

Category Engineering Jobs

Sub_Category CAD Jobs

Salary £0 to £0 Per year

Apply Apply Now