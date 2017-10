Company Fircroft

About the Role:

The Role:

Mission

Contract manager au sein de la Direction Valorisation Energétique de notre client, vous êtes responsable de tous les aspects contractuels des projets en accord avec le chef de projet dans le respect des règles et procédures de l'Entreprise.



Rattaché(e) au Directeur des réalisations, vous aurez pour missions de garantir les intérêts de notre client lors de la phase précontractuelle et contractuelle des projets en minimisant les risques financiers et juridiques encourus.



A ce titre, vos missions principales seront :

- Accompagner les chefs de projets en analysant de manière détaillée les risques commerciaux et contractuels liés à l'exécution des contrats ;

- Les informer du contenu des contrats et des risques inhérents ;

- Prendre en charge et analyser les demandes de garanties associées aux contrats, en lien avec la direction financière et la direction juridique ;

- Assurer la gestion et le suivi des cautions bancaires, restitution de garanties, etc. en collaboration avec le service Garanties et la direction juridique ;

- Garantir la bonne exécution du contrat et assurer un suivi régulier des risques et incidences contractuelles vis-à-vis du client, des sous-traitants ou fournisseurs ;

- Assister les chefs de projet dans la gestion des réclamations liées aux projets et mener les études d'opportunité pour améliorer les performances des contrats, proposer les avenants correctifs ;

- Rédiger mensuellement un rapport de suivi des risques projets ;

- Assurer une veille juridique et étudier les cadres juridiques internationaux.



The Company:

Filiale spécialisée dans le domaine de la valorisation énergétique d'un grand groupe, notre client conçoit et réalise en France et à l'étranger des unités clés en main :

- Pour le traitement et la valorisation des déchets

- Pour le traitement des fumées et des émissions gazeuses

- Pour la production d'énergie.



Essential Skills / Qualifications:

Vous êtes issu(e) d'une formation Ingénieur généraliste ou master en droit des contrats, vous justifiez impérativement d'une expérience significative (>5 ans) dans l'administration de contrats internationaux et gestion des réclamations sur des projets internationaux, de type EPC. Une expérience dans la conception / construction d'usines de traitement de déchets serait un plus.

Compte tenu du développement de la société à l'international, une excellente maîtrise de l'anglais est indispensable. Des déplacements sont à prévoir.



About Fircroft:

