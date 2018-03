Company NES Global Talent

Location Warszawa

About the Role:

Dla firmy sektora Oil&Gas, która realizuje najwieksze inwestycje budowlane w segmencie gazu poszukujemy:



Nazwa stanowiska: Assistant Project Manager - Senior

Miejsce pracy: Warszawa



Zakres obowiazków:

Zapewnienie Kierownikowi Projektu wsparcia w zarzadzaniu Projektem oraz w realizacji zatwierdzonego zakresu Projektu, w szczególnosci do kwestii zwiazanych z uzyskiwaniem wymaganych pozwolen

Wspólpraca w zakresie pozwolen z innymi Projektami Skladowymi oraz Sekcjami w ramach Programu w zakresie wymaganym przez dany Projekt lub Program pod kierownictwem Kierownika Projektu

Wspólpraca w zakresie pozwolen z wlasciwymi jednostkami w zakresie zwiazanym z realizacja Projektu oraz Programu (jesli ma zastosowanie)

Wyksztalcenie wyzsze (preferowane kierunki: ochrona srodowiska, inzynieria srodowiska)

Biegla znajomosc jezyka angielskiego (dodatkowym atutem bedzie znajomosc jezyka niemieckiego, dunskiego lub szwedzkiego)

Wiedza z zakresu uzyskiwania pozwolen dla projektów miedzynarodowych o potencjalnych oddzialywania transgranicznych

Wiedza z zakresu realizacji projektów o znaczeniu wspólnotowym (PCI)

Wiedza w zakresie ochrony srodowiska wymagana dla zakonczenia procesu uzyskania pozwolenia na budowe

Doswiadczenie zwiazane z uzyskiwaniem pozwolen w duzych, technicznie skomplikowanych projektach miedzynarodowych

Doswiadczenie w projektach offshorowych dotyczacych ropy i gazu (preferowane)

Gotowosc do czestych wyjazdów sluzbowych

Umiejetnosc pracy pod presja czasu

Prawo jazdy kategorii B (mile widziane)

Wspólprace przy strategicznym projekcie inwestycyjnym w skali Europy

Dlugoterminowa wspólprace oparta na umowie o prace

Atrakcyjny pakiet benefitów w tym opieka medyczna, multisport, prywatny system emerytalny, dofinansowania do urlopów

Job Type Permanent

Category Management Jobs

Sub_Category Offshore Installation Jobs

Salary €1 to €1 Per year

Job ID 636133

