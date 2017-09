Analyste Conformité

Company Fircroft

Location Pau

About the Role:

La Direction Achat d'un de nos client souhaiterait mettre en place une prestation de traitement des analyses conformités (due diligence) des fournisseurs.

Role:

Avant lancement du processus d'analyse conformité des fournisseurs, vérification de la non existence d'une Due Dilligence en cours.

Création du dossier fournisseur où seront archivés tous les documents, mails, recherches en lien avec ce fournisseur.

Vérification de la complétude du questionnaire reçu, le cas échéant demander compléments à l'acheteur.

Vérifier la véracité des réponses sur bénéficiaires, politique anti-corruption sur le site du fournisseur, recherches Google.

Recherches sur les Bénéficiaires ultimes du tiers :

1 - lorsque le tiers est coté en bourse, consulter son site institutionnel et/ou de ses rapports annuels ;

2 - lorsque le tiers n'est pas coté, consulter son site internet ;

3 - lorsque le tiers ne dispose pas de site internet, effectuer une recherche internet par mots clés (comme « Nom du tiers » et « dirigeant » ou « directeur général » ou « actionnaire »).

Recherches sur les antécédents du tiers, dirigeants, actionnaires et autres : recherche internet et sur des outils spécifiques.

Vérification de la cohérence des informations envoyées par le fournisseur avec celles qui résultent des recherches effectuées précédemment.

Préparation du document de signaux d'alerte selon formulaire adéquat avec proposition de mesures de traitement selon liste prédéfinie.

Envoi pour finalisation à l'Acheteur qui fera suivre à l'Opérationnel pour validation avant transfert au CO: suivi des différentes étapes avec mise à jour des informations dans le fichier de suivi.

Mise à jour du fichier Excel de suivi au niveau du statut de fournisseur, date de validité, et réserves.

Archivage de l'ensemble des documents dans le dossier fournisseur





Compétences:

Bac +2 minimum (domaines tels commerce, finance, juridique).

Anglais courant.

Maîtrise du pack Office (notamment Excel), Sharepoint, Google et autres moteurs de recherche.

Rigueur, sens de la confidentialité, autonomie.



About Fircroft:

