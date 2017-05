RESPONSABLE CONTROLE PROJET (H/F)

Company Energy Jobline

Job description Flexi France, Fililiale du Groupe TechnipFMC, recherche pour intégrer son Département RIM un Responsable Contrôle Projet en CDD pour 10 mois.La mission du RIM (Riser Integrity Management) est d'offrir des solutions intégrées et adaptées à la gestion de l'intégrité des risers.Cette mission comprend :- L'innovation et le développement d'outils d'inspection et de monitoring pour l'ensemble des équipements sous-marins- La promotion de ces nouveaux outils- L'intervention sur plateformes pour des activités de service après-vente (inspection et expertise et réparation si nécessaire).- le support d'études d'intégrité et de durée de vie de lignes en services.Dans ce cadre vous aurez pour principale mission :- De couvrir tous les aspects des projets liés au contrôle des coûts, au planning, à l'avancement des tâches ainsi qu'au contrôle documentaire- D'apporter une vision globale consolidée de l'ensemble des projets auprès du Responsable de Département.Pour cela vous devrez :- Créer les budgets annuels du département- Veiller à la mise à jour régulière des budgets et du contrôle de gestion- Etablir le reporting financier- Définir les coûts liés aux propositions commerciales et participer à la réalisation des appels d'offre- Participer à la définition des taux d'équipements, des techniciens et des ingénieurs- Créer et maintenir des systèmes documentaires qualité- Fiabiliser et harmoniser les analyses de risque sur les projets- Surveiller les risques pour chaque projet- Développer et mettre en place des outils de planning à disposition des chefs de projet- Garantir la pertinence et la fiabilité des plannings- Promouvoir la communication et le dialogue entre les équipesDe formation supérieure BAC+5 (école d'ingénieur, école de commerce.) vous avez acquis une première expérience dans la conduite de projet en milieu industriel. Vous êtes reconnu par votre rigueur, discrétion, réactivité, capacité à gérer plusieurs projets en simultanée, bonne compréhension des problématiques techniques, excellente communication, bonne résistance à la pression.La maitrise de l'anglais et des outils informatiques de gestion de projet est indispensable.