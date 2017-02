Projektentwickler (m/w) Brandenburg

Company Spencer Ogden

About the Role:

Das Unternehmen:Unser Mandant mit Firmensitz im Norden Deutschlands ist einer der führenden deutschen Windkraft-Pionieren für On- und Offshore Windparks. Seit über 25 Jahren wird hier die gesamte Wertschöpfungskette im In- und Ausland geboten. Angefangen bei der Entwicklung an Land, bis hin zum Repowering von Windanlagen liegt die gesamte Projektierung, Realisierung, Finanzierung sowie der Be- und Vertrieb in einer Hand. Aber auch die Offshore-Parks profitieren neben dem etablierten deutschen Markt von dem enormen Wachstumspotenzial des dynamischen globalen Windenergiemarktes in internationalen Gewässern.Ausgehend von dem Standort in Brandenburg verantworten Sie die technische Gesamtprojektsteuerung und führen diese anschließend durch. Hierbei werden Sie zunächst durch die jeweiligen Fachabteilungen der parallel laufenden Projekte in Planung, Entwicklung, Steuerung und Abwicklung unterstützen.Was Sie erwartet:Sie möchten Ihre Kompetenzen einsetzen und sind ein engagierter Teamplayer? Sie sind jemand, der die Herausforderungen einer vielseitigen, anspruchsvollen Tätigkeit mit Begeisterung annimmt? Neben vielfältigen Entwicklungs- und Weiterbildungsperspektiven erwartet Sie eine spannende Arbeitsatmosphäre. Sie haben nicht nur die Möglichkeit, sich in Ihrem Aufgabengebiet umfassend einzubringen, sondern können sich auch persönlich weiterentwickeln. Ihre Aufgaben werden sein:* Sie identifizieren geeignete Standorte und entwickeln entsprechende Windparkkonzepte* Neben der Sicherung geeigneter Standorte, beurteilen Sie potenzielle Standorte bezüglich Planungsrecht, Genehmigungsfähigkeit, Bau und den Betrieb der Windanlagen* Das Präsentieren vor Landeigentümern, Behörden, Landwirten, Energieversorgungsunternehmen etc. und anschließende Vertragsverhandlungen* Sie initiieren Genehmigungsverfahren (BImSchG) und führen diese anschließend durch* Anweisen und Führung der Kooperationspartner und DienstleisterWer Sie sind:In Ihrer Position berichten Sie direkt an die Abteilungsleitung. Ihr Know-How basiert auf einem technischen, raumplanerischen, umweltwissenschaftlichen oder auch wirtschaftswissenschaftlichen Studium oder einer adäquaten soliden Ausbildung jeweils verbunden mit mehrjähriger Berufserfahrung im Bereich Windenergie. Sie möchten den nächsten Schritt machen, zu einem führenden Unternehmen, welches Ihnen viel Freiraum und die Chance auf die persönliche Weiterentwicklung bietet?Wenn Sie eigenständig arbeiten möchten, weitgreifend denken und handeln, möchten wir Sie gerne kennenlernen. Ihre Bereitschaft zur 50%igen Reisetätigkeit wird vorausgesetzt. Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung unter Angabe der Gehaltsvorstellung.Spencer Ogden is acting as an Employment Agency in relation to this vacancy.