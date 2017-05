Company Energy Jobline

About the Role:

Wij zoeken een Project Manager Machinebouw

Het gebied waarop jij zal floreren

Wij zoeken een interim Project manager voor een grote klant uit de voedingsmiddelen industrie. Je zult verantwoordelijk zijn voor de gehele projecten en de dagelijkse leiding.

Je bent als Project Manager verder verantwoordelijk voor:

* Het in kaart brengen van de wensen van de klant;

* Het aansturen van de operationele projectactiviteiten;

* Het waarborgen van de hoge kwaliteit tijdens het project.

Met deze vaardigheden pas jij perfect als Project Manager in deze positie:

* HTS werktuigbouwkunde;

* Ervaring in de voedingsmiddelen industrie;

* 5 jaar ervaring project manager in de machinebouw;

* Goede communicatievaardigheden in Nederlands en Engels.

Projectdetails:

* Startdatum: in overleg

* Projectduur: 8 maanden

* Uur per week: 40 uur

* Locatie: Flevoland

Interesse?

Ben je geïnteresseerd in deze freelance/interim-functie van Project Manager? Solliciteer nu en klik op de link of stuur je CV in Word naar Desirée van den Breevaart via d.vandenbreevaart [at] progressive-nl.com. Voeg tevens je gewenste uurtarief, motivatie en beschikbaarheid toe.

Als je meer informatie wilt over dit project of vergelijkbare projecten in Life Sciences, bel dan Desirée van den Breevaart op 020 5305888.

