Contract Engineer

About the Role:

The Role:

Sur de grands projets :



- Manager le processus et Participer à la stratégie contractuelle avec les équipes business et techniques et en tenant compte des plans de synergie

- Etablir le Procurement Plan avec les Category Managers pour le projet concerné

- Etablir la liste des soumissionnaires potentiels

- Préparer et lancer les dossiers de pré-consultation et d'appels d'offre Standard ou Complexe

- Participer aux clarifications

- Participer / Mener les négociations

- Etablir les contrats techniques dans le respect des procédures et des règles de fonctionnement

- Rédiger les contrats à partir des contrats-types (ou par exception hors contrats-types)

- Assister et conseiller les opérationnels dans la gestion des contrats

- Intervenir dans le règlement des litiges en liaison avec les Directions juridique, assurances et finance, Proposer des stratégies et des actions et en participant aux négociations

- Proposer des améliorations du Référentiel Achat, participer à son évolution

- Suivre et connaître les marchés, Participer au suivi et à l'évaluation des fournisseurs et des entrepreneurs

- Acheter (Contrats d'achats, Commandes) et organiser rationnellement les approvisionnements (Contrats cadres) selon les demandes des différentes entités opérationnelles.

- Suivre et gérer les contrats (Comités Contrats, COPIL, conseil, amélioration des performances…)

- Etablir les retours d'expérience (REX)

- Participer à l'élaboration des documents de synthèse et de présentation pour ces étapes.









Processus Market Intelligence

Analyses des Marchés Fournisseurs



- Fournir un éclairage Marché aux CATMAN et participer à la définition des besoins des catégories suivies.

- Mener des études de marchés spécifiques à la demande du siège, des filiales et des projets en support des catégories.





Cost Models



- Participer aux développements des Cost Trends Models pour les catégories suivies.

- Assurer un support dans l'analyse des coûts/prix pour les catégories : Prix de référence (Should Cost Models, price database, etc.), formules de révisions, etc.



The Company:

Pour le compte d'un opérateur pétrolier et gazier, nous cherchons à recruter un Ingénieur Contrat pour une mission d'un an commencant le 1er juillet 2017.



About Fircroft:

By applying for this job you give consent for Fircroft to contact you, via email & telephone, to discuss your application along with future positions and Fircroft's services.

