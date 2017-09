Acheteur IT/Telecom

Company Fircroft

Location Paris-l'Hôpital

About the Role:

The Role:

Date de début de la mission : 9 octobre 2017.

Durée : 6 mois

Localisation : Paris La Défense



Segment d'achat : Catégorie Informatique d'Entreprise



Description de la prestation:



- Suivi, avec le Segment Leader, de 2 dossiers majeurs >10M€/an univers IS/Telecom



- Pilotage d'appel d'offres de prestations intellectuelles liées à l'IT, avec le support du Category Manager : animation et appui des prescripteurs pour rédaction des cahiers des charges, préparation des grilles commerciales de réponse et du contrat, lancement et conduite de la consultation, analyse et négociation des offres commerciales/contractuelles/techniques, organisation des soutenances et clarifications avec les fournisseurs et les prescripteurs concernés, préparation des documents de synthèse pour aide à la décision, contractualisation avec les fournisseurs, relation avec les prescripteurs concernés par l'appel d'offres, pilotage et coordination des prescripteurs pour prise de décisions sur l'appel d'offres, aide au déploiement et démarrage des contrats.



- Accompagnement méthodologique de sites sur des appels d'offres locaux relatifs à la catégorie,



- Analyse de dépenses sur des segments de la catégorie.



The Company:

Le service des achats d'informatique d'entreprise de mon client cherche à mobiliser un acheteur IT & Telecoms (eTools, logiciels, poste de travail, data centers, sécurité IT).



Essential Skills / Qualifications:

Expérience 2/3 ans dans les achats domaine Informatique / télécom et prestations intellectuelles liées à l'IT

Capacité à négocier et contractualiser en langue anglaise.

Rigueur, autonomie, dynamisme, force de proposition et d'initiatives, comportement proactif,

Capacité d'adaptation et souplesse d'esprit.



About Fircroft:

Fircroft has been placing people in specialist technical industries for approaching half a century, focusing on mid to senior level engineers for contract and permanent roles worldwide. By applying for this job you give consent for Fircroft to contact you, via email & telephone, to discuss your application along with future positions and Fircroft's services.

Job Type Contract

Category Procurement%2C Logistics and Supply Chain Jobs

Sub_Category Buyer Jobs

Salary £0 to £0 Per year

Apply Apply Now